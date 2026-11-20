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Les performances d’Omar El Hilali avec l’Espanyol ne passeraient pas inaperçues en Angleterre. Selon des informations de presse, Tottenham suit le défenseur marocain et étudierait son profil en vue d’un éventuel recrutement lors d’un prochain mercato.

Le joueur de 23 ans aurait retenu l’attention des recruteurs londoniens grâce à ses prestations en Liga. Sa solidité défensive, associée à sa capacité à accompagner les offensives, constituerait un atout aux yeux du club anglais.

Sa polyvalence jouerait également en sa faveur. Principalement utilisé comme latéral droit, El Hilali peut aussi évoluer en défense centrale, offrant ainsi plusieurs possibilités pour renforcer l’arrière-garde des Spurs.

Devenu un titulaire important de l’Espanyol, le Marocain suscite un intérêt croissant sur le marché européen. Son contrat avec le club catalan court jusqu’à l’été 2027 et sa valeur marchande est estimée, selon les mêmes sources, entre 14 et 15 millions d’euros.

À ce stade, l’intérêt de Tottenham relèverait toutefois du suivi : aucune offre ni négociation n’est mentionnée dans les informations rapportées.

H.M.