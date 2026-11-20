L’équipe de France affrontera l’Espagne, championne du monde, en quarts de finale de la Ligue des nations, selon le tirage au sort effectué vendredi au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse).

Les Bleus de Zinédine Zidane, qui ont terminé en tête de leur groupe, auront l’avantage de recevoir au match retour. Les rencontres sont prévues du 25 au 30 mars 2027 avant un « Final Four » du 9 au 13 juin 2027 dans l’un des quatre pays qualifiés en demi-finales.

Voici les affiches des quarts de finale:

Espagne – France

Norvège – Angleterre

Pays-Bas – Portugal

Belgique – Allemagne