A la Une

Al-Shabab s’intéresserait à Issa Diop pour renforcer sa défense cet hiver. Selon des informations de presse, le club saoudien étudie la possibilité de recruter l’international marocain d’Ipswich Town lors du mercato de janvier.

Le défenseur de 29 ans serait apprécié pour son expérience du football européen et ses qualités défensives. Les dirigeants saoudiens verraient en lui une option pour consolider leur arrière-garde.

Des discussions avec l’entourage du joueur et son club pourraient être engagées dans les prochaines semaines afin d’examiner les conditions d’un éventuel transfert. À ce stade, aucune offre ni aucun accord ne sont annoncés.

Cet intérêt intervient après la participation de Diop au dernier rassemblement des Lions de l’Atlas. Aligné lors de la première confrontation face au Niger, le défenseur est resté sur le banc au cours de la seconde rencontre.

Son avenir pourrait ainsi faire l’objet de discussions à l’approche de la prochaine fenêtre des transferts, sous réserve que la piste saoudienne se concrétise.

H.M.