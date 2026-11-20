Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine de football pour amputés a validé, jeudi soir, son billet pour les demi-finales du Mondial 2026 au Mexique après avoir dominé l’Angola (4-1) sur la pelouse du stade Lomas Verdes, à San Juan de los Lagos.

Solides tactiquement et animés d’un grand esprit combatif, les protégés du sélectionneur national Othman El Najmi ont su imposer leur rythme tout au long de la partie.

Les Lions de l’Atlas ont rapidement ouvert le score dès la 6e minute, avant que l’Angola ne revienne à hauteur à la 13e minute. Dos à dos à l’issue du temps réglementaire (1-1), les deux équipes ont dû se départager en prolongation.

Les joueurs marocains ont alors fait parler leur efficacité offensive en inscrivant trois nouveaux buts (52e, 62e et 72e minutes) pour s’offrir une victoire amplement méritée.

Ce succès confirme l’excellent parcours de la sélection marocaine dans ce tournoi, avec un bilan de cinq victoires en autant de matchs, 18 buts inscrits et seulement quatre encaissés.

L’exploit est d’autant plus remarquable que l’Angola fait figure de référence mondiale dans la discipline, ayant remporté le sacre en 2018 et terminé vice-championne lors de l’édition 2022 en Turquie.

Prochaine étape : le Brésil, qui a validé son billet aux dépens de l’Espagne. Dans ce choc du dernier carré, la sélection marocaine compte bien capitaliser sur son excellente dynamique et tout donner pour s’ouvrir les portes de la finale.

La Coupe du monde de football pour amputés 2026, dont les matchs se jouent en deux mi-temps de 25 minutes, se déroule jusqu’au 23 novembre et réunit 24 sélections issues de tous les continents.