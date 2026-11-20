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Le tennis marocain tient une nouvelle performance historique. Sara Akid a atteint les quarts de finale des championnats individuels NCAA Division I 2026, devenant la première joueuse à atteindre ce stade de la compétition dans l’histoire du tennis universitaire américain.

Évoluant sous les couleurs de l’Université de l’Utah, la Marocaine, qui dispute sa quatrième et dernière année universitaire, a réalisé un parcours remarquable lors de cette compétition organisée à Athens, en Géorgie. Elle a notamment enchaîné trois victoires consécutives en trois sets, dont une dès le premier tour face à la tête de série numéro 3 du tournoi.

Cette performance permet à Sara Akid de se hisser parmi les huit meilleures joueuses du championnat national universitaire américain, une compétition qui réunit l’élite du tennis universitaire en NCAA Division I. Avant son exploit, aucun étudiant-athlète marocain, homme ou femme, n’avait réussi à franchir les premiers tours des tournois individuels NCAA D1, en simple ou en double.

En atteignant les quarts de finale, Sara Akid décroche également la distinction honorifique ITA All-American, une autre première pour le tennis marocain.

La Marocaine avait décroché son billet pour le tableau final, réunissant 64 joueuses, grâce à son parcours jusqu’en demi-finale des ITA Mountain Regionals, disputés en octobre 2026.

Sara Akid tentera désormais de poursuivre son aventure historique. Elle affrontera demain Nao Nishino, représentante d’Ohio State et tête de série numéro 5, avec une place en demi-finale en ligne de mire.

Un parcours exceptionnel qui met le tennis marocain à l’honneur sur la scène universitaire américaine et ouvre une nouvelle page dans son histoire.