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Qualification à la CAN 2027 assurée, plan au bilan. Dans ce nouvel épisode de l’émission Chebka, les analystes sportifs reviennent sur la double confrontation entre le Maroc et le Niger, afin de dresser un bilan des deux rencontres et d’évaluer les performances des Lions de l’Atlas.

Les débats portent notamment sur le contenu proposé par la sélection nationale, les enseignements à tirer de ces deux matchs, ainsi que les joueurs qui ont su tirer leur épingle du jeu et ceux qui sont restés en deçà des attentes.

L’émission s’intéresse également à la nouvelle génération des Lions de l’Atlas, avec un focus sur des jeunes joueurs comme Ouezzane et Oufkir, qui ont marqué les esprits et affiché de belles promesses sous le maillot national.

Le point a été également fait sur le rendement de Brahim Diaz sur ces deux matchs, sa situation au Real Madrid ,son manque de temps de jeu mais aussi sur son engagement permanent sous les couleurs des Lions de l’Atlas.

Animé par Hicham Bennani, directeur de publication du Site info, ce nouvel épisode réunit Nora Mounib et Mohamed Laabi, rédacteurs en chef, ainsi que Mohamed Ali Dinia, analyste sportif. Ensemble, ils passent en revue les forces et les faiblesses de l’équipe nationale dirigée par Mohamed Ouahbi, tout en revenant sur les perspectives offertes par cette nouvelle génération.