Le milieu de terrain français du Real Madrid Aurélien Tchouaméni a officiellement prolongé son contrat jusqu’en 2032, a annoncé jeudi le club madrilène dans un communiqué.

« Le Real Madrid et Aurélien Tchouaméni ont convenu de prolonger le contrat de notre joueur, qui reste ainsi lié au club jusqu’au 30 juin 2032 », écrit le géant espagnol.

La presse espagnole avait précédé cette officialisation cet été durant le Mondial-2026, en annonçant qu’un accord avait été trouvé pour une prolongation de l’international français (50 sélections) jusqu’en 2031.

Diminué en début de saison après une blessure à l’aine pendant la Coupe du monde, le milieu défensif de 26 ans, qui arrivait en fin de contrat en juin 2028, a rapidement retrouvé sa place de titulaire sous les ordres de José Mourinho.

L’ancien Monégasque, formé à Bordeaux, dispute actuellement sa cinquième saison au Real, avec lequel il a remporté huit trophées, dont une Ligue des champions et une Liga en 2024.