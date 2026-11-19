Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé, jeudi, avoir reçu trois candidatures en vue de l’élection de son président, prévue le 18 mars 2027 à Rabat, dans le cadre du 77e Congrès de l’instance dirigeante du football mondial.

Les candidats proposés par les associations membres sont le Français Philippe Diallo, le président sortant Gianni Infantino et le Japonais Kohzo Tashima, dont les noms ont été présentés par ordre alphabétique, indique la faîtière mondial du football dans un communiqué, après la clôture officielle du dépôt des candidatures le 18 novembre 2026 à minuit.

Le secrétariat général de la FIFA a transmis les trois dossiers à la commission électorale, chargée d’examiner les candidatures et de se prononcer sur leur admissibilité, ajoute la même source.

Conformément aux statuts de l’organisation et au calendrier électoral, les associations membres seront informées des candidats officiellement admis au plus tard le 18 février 2027, selon le communiqué.

L’élection avait été convoquée par le Conseil de la FIFA le 29 avril 2026, rappelle-t-on.