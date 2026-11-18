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Yassine Bounou a partagé un moment exceptionnel avec les enfants du quartier Ben Jdia, à Casablanca, à l’occasion de l’inauguration d’un terrain de football. Malgré ses engagements avec la sélection marocaine et Al-Hilal, le gardien a tenu à participer à ce rendez-vous dans un quartier auquel il reste attaché.

Premier terrain de football du quartier, il offre aux jeunes un espace pour jouer dans une zone où les commerces et les immeubles laissent peu de place aux équipements sportifs.

Souriant et disponible, Bounou a répondu aux sollicitations des jeunes venus à sa rencontre, multipliant les échanges et les autographes. Parmi eux, une petite fille portant un maillot du Wydad de Casablanca a laissé éclater sa joie après avoir obtenu la signature du portier des Lions de l’Atlas.

Cette visite témoigne aussi du lien que le joueur entretient avec Ben Jdia, où résident ses parents. Une proximité qu’il continue de cultiver au-delà de sa carrière internationale, en prenant le temps de retrouver les habitants et de partager avec les plus jeunes leur passion du football.

H.M.