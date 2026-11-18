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Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine de football a réalisé une performance historique en se hissant, pour la première fois de son histoire, à la 5è place du classement mondial de la FIFA, publié mercredi.

Avec 1809.37 points, les Lions de l’Atlas ont gagné deux places par rapport au précédent classement, confirmant leur progression sur la scène internationale et leur statut parmi les meilleures sélections mondiales.

Le Maroc intègre ainsi le Top 5 mondial, devançant plusieurs grandes nations du football, et s’affirme comme la sélection africaine et arabe la mieux classée.

Cette performance constitue un nouveau jalon dans l’histoire du football national et vient récompenser les progrès réalisés par les Lions de l’Atlas au cours des dernières années.

Le classement est dominé par l’Espagne, championne du monde en titre, devant l’Argentine, la France et l’Angleterre.

Le Top 10 est complété par le Portugal, le Brésil, la Belgique, les Pays-Bas et la Colombie.

S.L.