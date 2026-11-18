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Par LeSiteinfo avec MAP

Au terme de la victoire du Maroc face au Niger (1-0), synonyme de qualification pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2027, le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, s’est félicité d’atteindre le premier objectif, tout en affichant ses ambitions pour la suite des qualifications.

« Le premier objectif est atteint, celui de la qualification. Nous allons désormais travailler avec sérieux pour atteindre d’autres objectifs, notamment la première place », a déclaré Ouahbi en conférence de presse d’après-match.

Le technicien marocain a relevé plusieurs points positifs dans la prestation de ses joueurs, tout en pointant un manque d’intensité en seconde période.

« En première mi-temps, nous étions meilleurs. En deuxième période, nous avons manqué d’intensité, surtout dans les courses », a-t-il reconnu.

Le sélectionneur a également insisté sur la nécessité de prendre le temps d’analyser cette rencontre et d’échanger avec les joueurs afin de maintenir le même niveau d’engagement et de poursuivre le travail de progression.

Malgré les absences enregistrées, Ouahbi s’est montré satisfait de la contribution des nouveaux jeunes joueurs, estimant qu’ils méritaient pleinement leur place au sein de la sélection.

« Nous avons joué avec le même sérieux, mais nous voulons toujours progresser pour arriver à la CAN dans les meilleures conditions et essayer de la gagner », a souligné le sélectionneur, qui s’est également montré confiant quant au potentiel technique et physique de son groupe.

« Nous avons de très bons joueurs, techniquement et physiquement. Nous serons de plus en plus en forme », a-t-il conclu.

Pour sa part, le sélectionneur du Niger, Nabil Neghiz, est revenu sur les efforts fournis par son équipe pour corriger les insuffisances constatées lors de la première confrontation entre les deux sélections, qui s’était soldée par une lourde défaite nigérienne (5-1).

« Nous avons essayé de corriger certaines choses par rapport au premier match, lors duquel nous avions été lourdement battus », a expliqué Neghiz.

Il a également mis en avant les qualités de la sélection marocaine, notamment sur le plan technique et sa capacité à trouver des solutions dans le jeu.

Malgré cette nouvelle défaite, le sélectionneur du Niger garde espoir pour la suite de la campagne qualificative.

« Il nous reste deux matches et nous sommes optimistes pour le reste des qualifications », a-t-il assuré.

S.L.