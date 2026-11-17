Par LeSiteinfo avec MAP

Le tribunal provincial d’Oviedo, dans le nord de l’Espagne, a condamné un supporter à onze mois de prison et à une amende de 1.440 euros pour avoir proféré des insultes et effectué des gestes racistes à l’encontre de l’attaquant français du Real Madrid, Kylian Mbappé.

Les faits remontent au 24 août 2025, lors de la rencontre ayant opposé le Real Oviedo au club madrilène au stade Carlos Tartiere.

Selon le verdict, l’exécution de la peine d’emprisonnement est assortie d’un sursis, sous condition d’interdiction d’accès aux stades de LaLiga et de respect d’une mesure d’éloignement vis-à-vis du joueur.

Le prévenu a également été condamné à une interdiction d’exercer toute profession dans les domaines de l’enseignement, du sport ou des loisirs pendant une durée de trois ans et onze mois.

Le tribunal a retenu la circonstance atténuante d’ivresse, après que l’accusé a reconnu sa culpabilité pour un délit de haine.

L’affaire avait été portée devant la justice à la suite d’une plainte déposée par LaLiga, à laquelle le Real Madrid s’était ensuite constitué partie civile. À l’appui de sa plainte, l’instance dirigeante du football professionnel espagnol avait notamment versé au dossier une expertise de lecture labiale ayant permis d’établir les faits.

Des sources au sein de LaLiga ont souligné que ce verdict porte à douze le nombre de condamnations obtenues dans des affaires similaires.

S.L.