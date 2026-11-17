Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale du Maroc U17 évolue dans le groupe H de la Coupe du monde de la catégorie prévue au Qatar, aux côtés de l’Espagne, de la Chine et des Fidji.

Voici le calendrier complet des Lionceaux de l’Atlas pour la phase de groupes :

Vendredi 20 novembre :

(16h00 GMT) Maroc – Fidji

Lundi 23 novembre :

(15h00 GMT) Maroc – Chine

Jeudi 26 novembre :

(15h00 GMT) Maroc – Espagne

S.L.