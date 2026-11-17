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L’AC Milan s’intéresserait à nouveau à Noussair Mazraoui pour renforcer sa défense lors du prochain mercato hivernal. Selon Calciomercato, l’international marocain de Manchester United figure parmi les profils privilégiés par Ruben Amorim.

Le technicien portugais apprécierait les qualités du défenseur, qu’il connaît pour l’avoir dirigé au sein du club anglais. Sa polyvalence constituerait un argument majeur : capable d’évoluer sur les deux côtés de la défense, Mazraoui peut également être utilisé dans l’axe, offrant plusieurs possibilités tactiques.

Le club lombard aurait déjà pris des renseignements sur sa situation lors du dernier mercato estival. L’approche de la fenêtre de janvier relancerait ainsi une piste déjà explorée.

Un éventuel transfert reste toutefois difficile à concrétiser. Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2028, le Marocain ne dispose pas, à ce stade, d’un feu vert annoncé pour un départ. La position du club anglais sera donc déterminante si Milan décide de donner suite à cet intérêt.

H.M