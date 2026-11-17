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Marc Cucurella a choisi Marrakech pour une courte pause en compagnie de son épouse. Selon des médias espagnols, le joueur du Real Madrid a rejoint la ville ocre à bord d’un avion privé pour profiter de quelques jours de détente avant de retrouver son club.

Ce séjour intervient après ses engagements avec la sélection espagnole durant la trêve internationale. Le défenseur a notamment disputé dimanche la rencontre face à l’Angleterre, conclue par une victoire anglaise sur le score de trois buts à deux.

Cucurella rejoint ainsi les nombreuses personnalités du football qui choisissent Marrakech pour une escapade entre deux échéances sportives.

H.M.

🇲🇦🇪🇸 Marc Cucurella profite actuellement de son séjour à Marrakech. 🌴 https://t.co/SZtJaoUMoh — Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) November 16, 2026