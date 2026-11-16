A la Une

Bilal El Khannouss suscite les convoitises à l’approche du mercato hivernal. Selon plusieurs informations de presse, Liverpool et Newcastle suivent le milieu offensif marocain de Stuttgart et figureraient parmi les clubs intéressés par son recrutement.

Les deux formations anglaises rejoindraient ainsi Galatasaray, Fenerbahçe et le Besiktas, également cités parmi les prétendants au Lion de l’Atlas.

Du côté de Stuttgart, un départ ne serait pas totalement exclu. D’après des médias allemands, le club pourrait envisager de céder son joueur en cas d’offre avoisinant 40 millions d’euros.

L’intérêt rapporté de clubs de Premier League élargit les possibilités pour le meneur de jeu marocain. Il reste toutefois à savoir si ces pistes se traduiront par des démarches concrètes lors de la prochaine fenêtre des transferts, aucun accord ni offre formelle n’étant mentionné à ce stade.

H.M