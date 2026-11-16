L’Olympiakos privilégie la prudence avec Ayoub El Kaabi. Le club grec souhaite laisser à son attaquant marocain le temps de retrouver sa pleine condition physique, afin d’éviter une rechute susceptible de prolonger son absence.

Selon le calendrier de récupération envisagé, El Kaabi pourrait réintégrer progressivement les entraînements collectifs en janvier. Cette étape reste conditionnée au bon déroulement des soins et de la rééducation au cours des prochaines semaines.

Un retour en match serait ensuite envisagé en février, avec un temps de jeu limité. L’objectif serait d’augmenter progressivement sa participation et de lui permettre de retrouver le rythme de la compétition en mars.

L’Olympiakos vise avril pour récupérer un El Kaabi en pleine possession de ses moyens, au moment du lancement des play-offs. Son expérience et son efficacité devant le but pourraient alors peser dans cette phase décisive de la saison.

L’entraîneur Imanol Alguacil espère ainsi pouvoir compter sur le Marocain pour les dernières échéances. Le club reste toutefois attaché à une reprise sans précipitation, dont chaque étape dépendra de l’évolution de son état physique.

H.M.