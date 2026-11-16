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Mohamed Ouahbi pourrait faire évoluer sa composition pour la deuxième confrontation face au Niger, prévue mardi à Rabat, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Le sélectionneur souhaite donner du temps de jeu à certains éléments tout en préservant la dynamique des Lions de l’Atlas.

Selon une source proche, contactée par Le Site info Sport, les joueurs restés sur le banc lors de la première rencontre pourraient bénéficier de cette rotation. Yassine Gessime et Samir El Mourabet figurent notamment parmi les profils auxquels le staff souhaite offrir des minutes.

L’objectif reste toutefois de remporter cette rencontre et de valider la qualification pour la CAN. Les ajustements devraient donc être mesurés afin de conserver les équilibres et la force collective de l’équipe.

Après le succès décroché vendredi au Complexe Mohammed V de Casablanca (5-1), Ouahbi compte ainsi élargir ses options sans compromettre le résultat. Le rendez-vous de Rabat doit lui permettre de poursuivre l’évaluation de son groupe tout en visant une quatrième victoire en autant de journées.

H.M.