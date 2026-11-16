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Walid Regragui pourrait retrouver un banc au Qatar. Selon les informations exclusives recueillies par Le Site info Sport, l’ancien sélectionneur du Maroc figure en bonne position parmi les candidats à la succession de Julen Lopetegui à la tête de la sélection qatarie.

Le technicien espagnol serait proche d’un départ en raison de résultats jugés insuffisants. Dans cette perspective, la Fédération qatarie verrait en Regragui un profil capable de relancer l’équipe, notamment grâce à son expérience avec les Lions de l’Atlas en Coupe du monde et en Coupe d’Afrique, indique notre source.

L’entraîneur marocain dispose également d’une connaissance du football local pour avoir dirigé Al-Duhail. Ce passage à Doha, ainsi que les bonnes relations qu’il entretient avec plusieurs personnalités qataries, pourraient favoriser sa candidature.

À ce stade, aucun accord n’est annoncé. Regragui apparaît néanmoins comme une piste sérieuse si le départ de Lopetegui se confirme.

H.M.