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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres du club de l’AS FAR de football féminin, sacré champion d’Afrique, après avoir remporté, dimanche en Egypte, la Ligue des Champions féminine de la Confédération Africaine de Football 2026.

Dans ce message, le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations aux membres du club de l’AS FAR de football féminin pour avoir remporté la Ligue des Champions féminine de la CAF, organisée par l’Egypte soeur.

« En cette heureuse occasion, Nous tenons à exprimer Notre immense fierté pour cet exploit footballistique africain, le deuxième consécutif et le troisième du genre pour votre prestigieux club », souligne le Souverain, saluant les efforts de toutes les composantes de l’équipe, qu’il s’agisse des joueuses, des dirigeants ou des staffs techniques et administratifs, ainsi que les qualités techniques, l’esprit sportif et la grande compétitivité dont elles ont fait preuve, confirmant la forte présence des clubs marocains et leur leadership sur la scène continentale.

Tout en réitérant Ses félicitations et Ses vœux à l’ensemble des composantes de l’équipe et à ses supporters pour ce titre qui honore le football féminin national et le sport marocain en général, le Roi implore le Très-Haut de leur accorder davantage de succès et de titres lors des différentes manifestations continentales et internationales, tout en les assurant de Sa Haute Sollicitude et Bienveillance.

S.L.