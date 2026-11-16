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Par LeSiteinfo avec MAP

Réduite à dix après avoir pris une avance de trois buts, l’Angleterre a résisté au retour de l’Espagne (3-2), dimanche à Madrid, mettant fin à l’invincibilité des champions du monde, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Les Three Lions ont signé leur revanche sur la Roja, après leur défaite à l’aller à Wembley (2-3) fin septembre, en appliquant le plan tactique de leur sélectionneur Thomas Tuchel. Dominateurs en première période, les Anglais ont pris une avance confortable grâce à Harry Kane, sur penalty (45e), Ezri Konsa (53e) et Ben White (57e).

Mais l’expulsion du milieu de terrain Elliot Anderson, coupable d’avoir stoppé Lamine Yamal qui filait au but, a relancé les Espagnols. Mikel Oyarzabal a réduit l’écart sur penalty (65e), avant que Nico Williams, servi par Yamal, ne ramène la Roja à un but (75e).

Malgré la pression espagnole en fin de rencontre, le gardien anglais James Trafford a multiplié les arrêts décisifs pour préserver l’avantage des siens et mettre un terme à la série historique des hommes de Luis de la Fuente, invaincus depuis trois ans en match officiel.

Déjà qualifiées pour les quarts de finale, les deux sélections jouaient également la première place du groupe 3. Grâce à cette victoire, l’Angleterre devance finalement l’Espagne, qui devra affronter un premier de groupe en quarts de finale, en mars prochain, avec la possibilité de croiser la France.