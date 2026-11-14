Le Raja profite de la trêve pour affiner son jeu

Le Raja de Casablanca affrontera la Renaissance Zemamra en match amical, dimanche, à son académie de Bouskoura. Une rencontre programmée pendant la trêve internationale pour préparer la reprise de la Botola.

Selon les informations recueillies par Le Site info, ce rendez-vous répond à une demande d’Abdelkrim El Jinani. L’entraîneur souhaite profiter de cette rencontre pour travailler plusieurs idées de jeu et permettre à ses joueurs de mieux assimiler ses consignes.

Ce test doit ainsi offrir au staff l’occasion de renforcer les automatismes du groupe avant le retour à la compétition.

El Jinani aborde cette période de préparation dans une dynamique positive. Sous sa conduite, les Verts ont enchaîné deux victoires face à l’AS FAR et à l’Ittihad de Tanger, remontant à la troisième place du classement.

H.M.