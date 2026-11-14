AS: «Il n’y en a pas d’autre comme Achraf Hakimi»

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le quotidien sportif espagnol AS a salué, samedi, le talent « hors pair » de l’international marocain Achraf Hakimi, qu’il considère comme le « meilleur latéral du monde », mettant en avant son rôle déterminant dans la large victoire des Lions de l’Atlas face au Niger (5-1), vendredi soir, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Dans un article intitulé « Il n’y en a pas d’autre comme Achraf », le journal madrilène souligne qu' »Achraf est celui qui commande » et que « le Maroc danse à son rythme depuis un bon moment déjà ».

Selon la publication, le défenseur du Paris Saint-Germain (PSG) « se réaffirme comme le meilleur latéral du monde », après avoir signé « deux buts de haute facture et une passe décisive », contribuant ainsi à conforter la première place des Lions de l’Atlas dans le groupe A, avec neuf points.

Revenant sur la maîtrise technique du joueur marocain, AS relève qu’après un début de rencontre marqué par la maîtrise du jeu de Bouaddi et d’El-Khannouss, « Achraf a décidé que cela suffisait ».

Le quotidien décrit notamment « une frappe lourde depuis l’extérieur de la surface dans la lucarne opposée », suivie d’un coup franc exécuté « à la perfection », permettant de loger le ballon dans « le seul angle possible : en bas à gauche ». Le journal conclut sur ce point : « Il n’y a pas d’autre latéral comme lui aujourd’hui dans le monde ».

AS met également en lumière le potentiel offensif de l’équipe nationale, évoquant une attaque « aux accents de Liga espagnole », où « Brahim Díaz, Abde et Zabiri représentent, par leur football, la classe du Real Madrid, le tranchant du Real Betis et la foi inépuisable du Racing de Santander ».

La publication souligne par ailleurs la soirée particulière vécue par le gardien Yassine Bounou, honoré avant le coup d’envoi à l’occasion de sa 100e sélection avec l’équipe nationale.

Grâce à cette large victoire, les hommes de Mohamed Ouahbi ont désormais « la qualification en bonne voie pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations », conclut le quotidien espagnol.

S.L.