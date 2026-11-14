Youssef En-Nesyri sur son absence au Mondial: «Je ne suis pas fâché» (VIDEO)

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Youssef En-Nesyri savoure ses retrouvailles avec la sélection marocaine. Buteur face au Niger, l’attaquant d’Al-Ittihad a exprimé sa joie de retrouver les Lions de l’Atlas après plusieurs mois d’absence.

Interrogé par Le Site info Sport, le joueur s’est exprimé sur la rencontre. « Le sourire est toujours là. Je suis heureux d’avoir marqué », a-t-il confié.

Au-delà de cette satisfaction personnelle, En-Nesyri a insisté sur son attachement au maillot national. « Je suis à la disposition de mon pays et du peuple marocain. Je ne les décevrai jamais et je suis venu pour apporter un plus », a-t-il déclaré.

L’attaquant a également été interrogé sur une éventuelle déception liée à son absence de la dernière Coupe du monde, organisée en Amérique du Nord en 2026. Sa réponse a été sans détour : « Non, non, je ne suis pas fâché. »

Un message qui traduit sa volonté d’aborder ce retour avec sérénité et de se concentrer sur sa contribution aux prochaines échéances de la sélection.

H.M.