Mercato: Besiktas passe à l’offensive pour Brahim Diaz

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Besiktas avance ses pions dans le dossier Brahim Diaz. Selon la presse turque, le club souhaite attirer l’international marocain du Real Madrid lors du prochain mercato hivernal et aurait multiplié les échanges avec son entourage.

D’après le quotidien Fotospor, le président Serdar Adalı et l’entraîneur Vincenzo Italiano auraient rencontré Abdelkader Diaz, le père du joueur, lors d’un séjour de trois jours à Istanbul. Les discussions auraient porté sur les conditions d’une éventuelle arrivée du milieu offensif.

Les premiers contacts remonteraient à la fin du mois d’octobre. Brahim Diaz aurait alors échangé en visioconférence avec le technicien italien qui lui aurait présenté son projet sportif ainsi que le rôle qu’il souhaiterait lui confier.

Cet entretien aurait laissé une impression favorable au Marocain, encourageant les dirigeants turcs à poursuivre leurs démarches. Son père aurait ensuite assisté au match du Besiktas face à Gençlerbirliği, avant de rencontrer une nouvelle fois l’entraîneur et de rentrer en Espagne.

Le club attendrait désormais un retour de l’entourage du joueur. En cas de réponse favorable, Serdar Adalı envisagerait de se rendre à Madrid pour entamer des négociations directes avec le Real.

À ce stade, ces informations restent rapportées par la presse turque et aucun accord n’est annoncé.

H.M.