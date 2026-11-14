Lions de l’Atlas: Yassine Bounou atteint le cap des 100 sélections

Le portier des Lions de l’Atlas devient ainsi le troisième joueur le plus capé de l’histoire de la sélection marocaine, derrière Noureddine Naybet (115 sélections) et Achraf Hakimi (104).

Ce nouveau palier vient récompenser la régularité et la longévité du portier marocain, devenu au fil des années un élément incontournable des Lions de l’Atlas.

Fort de son expérience internationale, Bounou s’est notamment illustré lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il a largement contribué au parcours historique du Maroc, demi-finaliste de la compétition.

En franchissant cette barre symbolique, le dernier rempart des Lions de l’Atlas inscrit davantage son nom dans l’histoire du football national.

S.L