L’ancien joueur Chamseddine Chtaibi se livre à cœur ouvert (VIDEO)

Chamseddine Chtaibi était l’un des meilleurs joueurs de la Botola avant de raccrocher les crampons au moment où personne ne s’y attendait. Au micro de Le Site info, le joueur s’est livré à cœur ouvert et est revenu sur son parcours, son palmarès et ses souvenirs avec le MAS et le Raja de Casablanca.

Chtaibi a confié avoir préféré rejoindre les Verts alors qu’il avait reçu des offres alléchantes de l’étranger, précisant que l’exploit en Coupe du monde des clubs et la réception par le roi Mohammed VI resteront à tout jamais gravés dans sa mémoire.

Le joueur a également dévoilé les raisons de son départ rapide du Raja et de sa décision de mettre fin à sa carrière.

