4 exercices incontournables pour garder la forme avec Alexander Martinez (VIDEO)

Pour vous entretenir cet été, quoi de mieux qu’un coach qui vous prend en charge. Dans cette vidéo, Alexander Martinez vous livre 4 exercices incontournables pour garder la forme cet été.

Le premier exercice est les fentes avant (20 répétitions). La fente avant débute debout, les pieds installés à la largeur des épaules. Il faut ensuite effectuer un pas vers l’avant avec l’une des jambes et descendre pour atteindre un angle d’environ 90 degrés aux genoux. Le pied installé derrière est sur le bout des orteils tandis que celui devant est bien en appuie au sol.

L’exercice suivant est le Squat Jump (20 répétitions). Étape 1, mettez vous en position initiale, debout, vos pieds sont placés largeur d’épaules et vos genoux légèrement fléchis.

Pliez les genoux et envoyer les hanches vers l’arrière pour descendre en position de squat complet (cuisses parallèles au sol et même en dessous si possible).

Explosez rapidement et puissamment vers le haut, vos bras peuvent rester le long du corps ou tendus au-dessus de votre tête pour aller chercher une amplitude maximale.

Contrôlez votre atterrissage en retombant sue les orteils puis en amortissant avec les talons et redescendez immédiatement en position de squat pour un autre saut explosif dans la foulée. À l’atterrissage, répétez immédiatement le saut suivant, sans pause.

Le dernier exercice est la Pompe commando (20 répétitions). Les pompes sont un exercice de base poly-articulaire. Autrement dit, en un seul mouvement, vous mettez en jeu de nombreux groupes musculaires. Les pectoraux les triceps et les deltoïdes antérieurs sont les muscles principaux. La sangle abdominale ou encore les trapèzes sont également sollicités.

Pour commencer, prenez une position de pompe classique, les mains environ à la largeur de vos épaules.

Pour la position de vos pieds, vous êtes libre : ils peuvent être espacés ou rapprochés. Testez les deux, et voyez ce qui vous convient le plus. Votre corps doit former une ligne droite allant de vos épaules à vos chevilles.

Pour effectuer une pompe commando, pliez vos coudes et abaissez tout votre corps vers le sol, jusqu’à ce que vos bras soient à un niveau parallèle au sol, voire plus bas. Cela donne un peu plus de marge de manœuvre et vous permet de toucher votre poitrine au sol.Vous ne devez pas laisser votre dos s’affaisser ou se cambrer et rester bien droit. Ce sont vos bras et vos abdominaux qui travaillent.

En appuyant bien vos mains sur le sol, vous devez soulever votre corps vers le haut jusqu’à ce que vos bras soient tendus de nouveau. C’est la partie la plus difficile qui permet de revenir à la position de départ.