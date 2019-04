15 Marocains se lancent un défi de taille au Pérou

Après le Kilimandjaro en Tanzanie, le Camp de Base de l’Everest au Nepal, l’expédition de la société civile conduite par l’aventurier Nacer Ibn Abdeljalil, premier Marocain à avoir gravi l’Everest, est au Pérou. Objectif: un nouveau Trek qui les amènera sur la Route des Incas pour atteindre le Col du Salkantay, une montagne de la Cordillère des Andes qui culmine à 6000 m d’altitude.

Le Pérou qui abrite le célèbre Machu Picchu, une des 7 merveilles du monde, est une destination très prisée par les trekkeurs du monde entier.

Les 15 Marocains

Yasmina Sitail, Yasmina Trachen Amor, Zeineb Alaoui, Meriem Alaoui, Asmaa Chraibi, Latifa Jabri, Leila Kandil, Dounia Lahrichi, Ilham Boujlid, Mohammed Alaoui, Othman Jabri, Zhor Kabbaj , Abdellatif et Samia Kabbaj ainsi qu’ un Syrien ,Hassan Akhras et un Libanais, David Tabet seront reçus à Lima vendredi 5 Avril par l’Ambassadeur du Maroc au Pérou Youssef Balla pour une visite de courtoisie.

Après quelques jours d’acclimatation à Lima puis Cuzco, le groupe entamera son trek jusqu’au Col du Salkantay (4700), ils seront encadrés par une importante logistique de guides accompagnateur, mules, porteurs, cuisinier…et camperont à la belle étoile.

À noter que certains membres de l’équipe souhaitent sensibiliser l’opinion marocaine sur les valeurs de la randonnée, une discipline assez pratiquée au Maroc mais pas assez valorisée.

Yasmina Sitail a pour projet de créer l’ Association du Maroc pour la promotion de la Randonnée, association a but non lucrative qui permettra à travers des treks dans tout le Royaume de faire aimer la marche en pleine nature, mais également mener des actions caritatives et environnementales en faveur des populations démunies les plus isolées.