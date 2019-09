12ème marathon de Casablanca: c’est parti !

C’est la rentrée et Casablanca se prépare activement pour la 12ème édition de son Marathon International. Devenu un rendez-vous incontournable des marathoniens professionnels ainsi que des sportifs amateurs l’édition 2019, qui se déroulera le 6 octobre, s’annonce comme une aventure humaine et citoyenne hors du commun.

Un événement qui prend plus d’ampleur

Avec, en 2018, plus de 4.000 finalistes, toutes courses confondues, parmi lesquels de nombreux compétiteurs de renommée mondiale, le Marathon de Casablanca était une véritable réussite et a définitivement inscrit cet événement sur la liste des grands rendez-vous sportifs internationaux. Cependant, les organisateurs sont décidés à ne pas s’endormir sur leurs lauriers, bien au contraire. La ville de Casablanca a rassemblé toutes les énergies et les compétences dont elle dispose pour faire de l’édition 2019, une célébration inclusive qui devrait marquer les esprits et compter encore plus de participants.

Un marathon citoyen

Les valeurs portées par le Marathon International de Casablanca ont toujours été celles du dépassement de soi, du partage et de la solidarité. Avec quatre disciplines (le marathon, le semi-marathon, les 10 km et la kids run), tout un chacun, quel que soit son âge et ses performances, est invité à faire partie de cette grande fête du sport dans la région.

Par le choix d’un parcours qui démarre au mythique Complexe Mohammed V et traverse les hauts lieux de la ville, le marathon mettra en valeur la beauté architecturale de cette cité et rappellera à tous que les valeurs prônées par le sport, notamment l’ambition, la solidarité et le vivre ensemble, sont inscrites dans l’ADN de Casablanca. Le marathon, le semi-marathon, les 10 km et la kids run sont ainsi une façon originale pour tous les participants de (re)découvrir et s’approprier la ville de Casablanca. Ils sont aussi une occasion d’encourager la pratique du sport de manière ludique, en famille ou entre amis.

Le Village, le cœur de la fête

Lieu de passage incontournable pour l’ensemble des coureurs, le village prendra à nouveau ses marques sur l’esplanade du complexe Mohammed V, à proximité de la ligne de départ de la course. Gratuit et ouvert à tous, le village du Marathon International de Casablanca sera accessible dès le 1er octobre, et ce, de 10h jusqu’à 20h. Les coureurs déjà inscrits sur le site de l’événement ou sur l’application Casa Marathon, pourront y retirer leur dossard et leur kit participant.

Un marathon très connecté

Toutes les informations concernant le Marathon International de Casablanca sont à nouveau disponibles sur l’application Casa Marathon, à télécharger gratuitement sur PlayStore et AppStore. Elle propose, entre autres, un formulaire de pré-inscription, les parcours affichés sur une carte interactive et un programme d’entraînement Casa Coach pour assurer la motivation de chacun ! Le jour du marathon, les épreuves pourront y être suivies en temps réel, notamment celles de vos proches et de vos coureurs favoris, en plus des classements finaux par épreuves.

Plus que jamais, l’édition 2019 du Marathon International de Casablanca sera une fête du sport pour tous et attestera de manière magistrale du rayonnement et de la compétitivité de Casablanca.

Rendez-vous le 24 septembre, jour de la conférence de presse, pour de plus amples informations.