Pullman Mazagan : le restaurant Pachamama ouvre ses portes (Photos)

Le Pullman Mazagan invite ses hôtes à des saveurs uniques dans une ambiance festive, servies dans un écrin à la fois élégant et bohème. Baptisé Pachamama, ce nouveau restaurant en bordure de plage, offre une immersion inoubliable dans une cuisine espagnole authentique.

Inspiré par un art de vivre à la fois raffiné et vibrant, le Pachamama s’accorde à toutes les saisons. Cet espace ouvert, agrémenté d’une vue magnifique sur l’océan, promet d’inoubliables moments portés par un ballet de saveurs.

Les plaisirs de la table sont ici mis en exergue par un endroit propice à de chaleureuses retrouvailles.

Avec son esprit Chiringuito, sa gastronomie colorée et son essence typiquement méditerranéenne, le Pachamama appelle ses convives à profiter de l’instant présent, qu’ils soient à l’intérieur ou au bord de la piscine.

Niché entre océan et forêt, le lieu arbore un design bohême chic qui renforce son côté accueillant. Architecture aux airs andalous, piscine chauffée tout au long de l’année, verrière, solarium, beds, transats (…) les moindres détails ont été pensés pour favoriser une délicieuse évasion, été comme hiver.

Sous la houlette du Chef Siles, des spécialités généreuses à souhait sont élaborées avec des produits soigneusement sélectionnés. Tapas façon haciendas, paellas fines et caramélisées, morceaux de viandes tendres servis en chimichuri et des desserts exquis qui fondent en bouche. Chaque recette devient une conversation intimiste avec vos papilles gustatives. La cuisine latine dans toute sa splendeur et sa flamboyance…

Lancé en pleine période estivale, l’établissement fidèle à « L’Alegria » espagnole propose des animations tout au long de la semaine, avec un DJ résident, du lundi au jeudi pour accompagner les journées et soirées des convives. Un liveband aux sonorités latines les weekends et enfin les incontournables brunchs dominicaux, en musique eux-aussi, histoire de clôturer la semaine en beauté.

Pachamama est ouvert tous les jours de 10h00 à 01h00 du matin selon diverses modalités. Des déjeuners ou dîners à la carte, ainsi que des Day Pass Pool pour ceux qui veulent lézarder un peu plus longtemps près de la piscine. Profiter de l’été n’aura jamais été aussi agréable.