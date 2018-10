Yatim: j’épouse ma fiancée ou je quitte le navire!

Les dirigeants du PJD et du RNI, qui se sont réunis vendredi 28 octobre, n’ont pas manqué d’aborder «l’idylle» du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle Mohamed Yatim. Une vidéo du responsable PJDiste avait, en effet, fait la semaine dernière le tour des réseaux sociaux, le montrant main dans la main à Paris avec une jeune femme qui s’est avérée, par la suite, être sa fiancée.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK