Voitures de luxe: Najib Boulif tacle les députés

La réaction du PJDiste est due à la remarque de Mohamed Alami du groupe socialiste qui a dénoncé la souffrance des citoyens à causes des trains. «Vous n’êtes pas conscients de ce que les Marocains endurent dans les trains. Je parle en connaissance de cause. Plusieurs parlementaires prennent souvent le train, souffrent et sont toujours en retard. Je crois que les membres du gouvernement n’ont pas idée de ces ennuis parce qu’ils roulent tous à bord de voitures de luxe», avait-il affirmé, ce qui n’a pas été au goût de Boulif qui n’a pas raté l’occasion, quelques minutes après, pour réagir à cette critique.

