Voici pourquoi Nasser Bourita se rendra en Chine

Le Maroc prendra part à la 8ème réunion ministérielle du Forum de la coopération sino-arabe dont les travaux vont démarrer mardi à Pékin.

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, présidera la délégation marocaine à ce conclave qui connaîtra la participation des chefs de la diplomatie arabe, le secrétaire général de la Ligue Arabe, en présence du président chinois, Xi Jinping, qui devra prononcer un discours à l’ouverture de cette rencontre.

Le Forum, qui se tient cette année sous le thème « Partenariat pour le projet la ceinture et la route et la promotion de la coopération pour une ère nouvelle », a été initié en 2004 dans l’objectif d’en faire une plateforme de haut niveau pour le dialogue et la coopération entre la Chine et le Monde Arabe.

Les relations entre Pékin et le Monde Arabe ont connu un remarquable essor puisque la Chine est devenue le deuxième partenaire commercial des pays arabes. En 2017, le volume des échanges entre les deux parties a atteint 191,35 milliards de dollars.

Concernant les relations sino-marocaines, les échanges commerciaux entre les deux pays sont passés de 300 millions dollars en 2002 à plus de 4 milliards de dollars en 2016.