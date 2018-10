Voici pourquoi le Maroc conserve l’heure d’été toute l’année

Le gouvernement optera pour le choix de flexibilité non pas uniquement dans le système éducatif mais aussi au niveau de l’horaire administratif afin de permettre aux parents d’accompagner leurs enfants à l’école avant de partir au travail sans pression et dans un rythme convenable, a-t-il ajouté.

