Voici pourquoi Denis Zvizdić est en visite au Maroc

Le chef de gouvernement de la Bosnie-Herzégovine a été salué par le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance, Lahcen Daoudi, et le gouverneur de la province de Nouaceur, Hassan Zitouni. Dans une déclaration à la presse, El Othmani a indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre la consolidation des relations bilatérales dans différents domaines, faisant observer que “les rapports politiques sont excellents, au moment où la coopération économique est en deçà des aspirations”.

