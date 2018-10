Voici pourquoi Benchamach s’est rendu chez Benkirane

Sur fond de tension entre les parti du RNI et du PJD, le secrétaire général du parti Authenticité et Modernité, Hakim Benchamach, a rendu visite à Abdelilah Benkirane à son domicile, à Rabat. Objectif de la visite: convaincre l’ancien chef de gouvernement de lui garantir les voix de l’équipe parlementaire du PJD à la Chambre des conseillers.

