Voici l’origine du différend entre le Maroc et l’Arabie Saoudite

La crise diplomatique entre le Maroc et l’Arabie saoudite qui n’est toujours pas prête de se résorber, ne date pas d’aujourd’hui. En effet, rappelle le journal Al Massae, elle couvait sournoisement depuis un bon bout de temps.

Le ou les différends ne seraient pas nouveaux et ils trouveraient leurs racines dans le refus du Maroc de poursuivre sa participation avec les forces arabes conjointes dirigées par l’Arabie saoudite. Le Maroc aurait rompu cette alliance à cause de la cause palestinienne, croit savoir le quotidien. Rabat avait refusé de s’aligner sur Ryad qui avait donné carte blanche au président américain Donald Trump pour le règlement de ce conflit.

Par ailleurs, concernant le rappel, par le Maroc, de son ambassadeur aux Emirats Arabes Unis, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, a déclaré au quotidien qu’il ne pouvait cautionner quelque chose qui n’avait pas été officiellement annoncé, ajoutant: “Celui qui a publié la convocation de notre ambassadeur devrait le démentir”.

