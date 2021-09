Voici les grandes lignes du programme du RNI

Voici les principaux points du programme électoral du Rassemblement National des Indépendants (RNI) en lice aux élections du 8 septembre:

– Doubler le budget de la santé publique durant les 5 prochaines années.

– Mettre à niveau les CHU et en ouvrir quatre supplémentaires durant le mandat, dont un CHU accompagné d’une faculté euro-méditerranéenne de médecine.

– Créer un million d’emplois directs pour relancer l’économie après la crise du Covid-19

– Lancer des programmes de petits et grands travaux publics pour les chômeurs, soutenir les projets des auto-entrepreneurs et accélérer les plans sectoriels (agriculture, industrie, tourisme et artisanat).

– Relancer l’économie post-Covid par des créations d’emploi massives et immédiates, à travers des programmes de petits et grands travaux publics et de nouvelles opportunités pour les jeunes et les femmes.

– Financer les projets d’entrepreneuriat, associatifs, environnementaux, culturels et sportifs par le programme « Al Forssa ».

– Soutenir les entreprises et créer des emplois de qualité grâce à des plans sectoriels ambitieux dans l’agriculture, la pêche, l’industrie, le tourisme et l’artisanat.

– Améliorer la formation des enseignants et augmenter leurs salaires en début de carrière à 7.500 dirhams mensuels nets.

– Créer et généraliser des guichets uniques pour les citoyens afin de les accompagner dans leurs démarches administratives et l’accès aux prestations sociales.

– Mettre en place des guichets d’accompagnement aux procédures administratives et à la protection sociale, « Dar Al Oussra ».

– Promouvoir des services de proximité dédiés à la délivrance de l’aide sociale, à l’accomplissement des démarches administratives de base, en particulier pour les plus démunis (comme l’inscription à la CNSS), ou à l’allocation d’un médecin de famille grâce à la carte de santé.

– Mettre sur pied un point de référence pour informer les citoyens de leurs droits sociaux et mieux accompagner les personnes éligibles mais ne faisant pas valoir leurs droits.

S.L. (avec MAP)