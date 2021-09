Voici le programme électoral du PJD

Le programme électoral du Parti de la Justice et du Développement (PJD), en lice aux élections du 8 septembre, se base sur un bilan gouvernemental et communal « honorable ». Pour le PJD, le but est de renforcer et poursuivre les réformes initiées par son gouvernement. En voici les principaux axes :

– Renforcer le positionnement politique et stratégique du Maroc dans son environnement régional et international

– Renforcer le climat démocratique, politique et juridique

– Renforcer la dignité du citoyen et valoriser le capital humain

– Élaborer une nouvelle génération de réformes pour l’égalité sociale et territoriale et la réduction des disparités

– Adopter de nouvelles sources de croissance et renforcer la compétitivité de l’économie nationale

Pour atteindre ces grands objectifs, le PJD compte sur deux leviers principaux :

– Développer la gouvernance et poursuivre les réformes structurelles qui y sont liées

– S’approprier les mécanismes et les outils de la transition numérique

– Au niveau de l’emploi, l’objectif est d’atteindre la création de 160.000 emploi par an et un taux de chômage de moins de 9%. Le PJD a également l’ambition de faire profiter 95% des Marocains de la couverture sociale.

– Le programme électoral fait également mention de la relance économique, du développement de la gouvernance et de la poursuite des réformes structurantes y afférentes, en plus de l’appropriation des mécanismes de la transformation numérique et du perfectionnement de l’efficience énergétique.

S.L. (avec MAP)