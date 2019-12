Voici la délégation qui accompagne El Othmani à Paris

Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Othmani, présidera la délégation marocaine participant à la 14ème Rencontre de Haut Niveau (RHN) entre le Maroc et la France, qui se tiendra jeudi à Paris.

A cette occasion, El Othmani va s’entretenir avec le Premier ministre français, Edouard Philippe, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement, précisant que les deux parties vont superviser la signature de nombre de conventions entre des départements ministériels des deux pays.

En plus du Chef du gouvernement, la délégation marocaine est composée du ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, du Secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, du ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaaboun, du ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi et du ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, précise le communiqué. Cette délégation comprend également le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, la ministre de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nezha Bouchareb, le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rebbah, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mohcine Jazouli et l’Ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, selon la même source.

