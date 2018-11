Vidéo: Driss Lachgar défend mordicus l’heure d‘été

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé l'adoption, à partir du 12 novembre, de formules adaptées pour les horaires scolaires, selon les milieux rural et urbain et les différents cycles.

Et puis papotant à propos de la rumeur de l’influence de ‘’Renault’’ sur une heure de ‘’luminosité’’ en plus, il a botté en touche tout comme pour les pâtisseries du jour de l’ouverture parlementaire. La rumeur là, est si tenace qu’elle en est devenue, indélébile. Un peu comme celle de l’encre des bureaux de vote.

Driss Lachgar, dans un entretien accordé à Lesitenfo, a défendu mordicus l’heure d’été, tout en s’attaquant aux réseaux sociaux et particulièrement aux Facebookers qu’il accuse d’alimenter rumeurs tendancieuses et spéculations. En bon tribun et avocat qu’il est donc, il a tenu à défendre l’indéfendable en quelque sorte.