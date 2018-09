Vers un retour fracassant de Benkirane au PJD? (VIDEO)

«Abdelilah Benkirane, l’ancien secrétaire général du PJD, est un leader politique et un grand homme d’État. Il a beaucoup donné, non seulement à son parti mais aussi à son pays. Une personne de son acabit ne peut pas mourrir politiquement». C’est ainsi qu’Amina Mae el Ainine, une des dirigeantes les plus en vue du parti islamiste, a qualifié l’ancien chef de gouvernement.

Dans une interview accordée à Le Site info, Mae el Ainine a souligné que «l’ancien secrétaire général du PJD n’est pas fini politiquement. Son parti a toujours besoin de lui tout comme le pays. Aujourd’hui, on peine à préparer un homme politique qui peut gagner la confiance du public. Benkirane, lui, a forgé lui-même sa crédibilité. Il a toujours été positif et n’a jamais fait de mal à son pays. Lors de son mandat de cinq ans, il a fait beaucoup de réalisations pour le pays et pour le parti».

Et de préciser que «le rôle de Benkirane au sein du parti est très important. Son retour au parti est très probable, et dans le cas contraire, ce ne sera pas la fin du parti car au PJD, personne n’est indispensable, seul le parti compte».

H.M.