Verdicts du Hirak: El Othmani interpellé par les siens

El Azami a tenu à affirmer que “la confiance que nous avons en nos institutions, en l’indépendance de la justice (…), ainsi que notre soutien aux forces de l’ordre, ne sauraient nous faire oublier le choc ressenti par notre société du fait des verdicts prononcés à l’encontre des détenus du Rif”. Et de rappeler que ces sentences ont fait suite au “martyre de Mouhcine Fikri, des manifestations protestataires et des interpellations”.

Le Parti de la Justice et du Développement (PJD) s’est prononcé, sous l’Hémicycle, sur le dossier du Hirak du Rif et sur les 300 ans de prison prononcées par la Cour d’appel de Casablanca à l’encontre de Zefzafi et de ses compagnons, activistes détenus.