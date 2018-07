Vacances d’été: El Othmani veut garantir la sécurité des citoyens

Le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a appelé, jeudi, les autorités publiques à prendre les précautions nécessaires en vue d’assurer le confort et la sécurité des estivants durant les vacances d’été, qui connaissent un trafic et une mobilité remarquables entre les différentes régions côtières ou montagneuses et bien d’autres.

Intervenant à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, El Othmani a souligné la nécessité de déployer davantage d’efforts afin de garantir le confort et la sécurité des citoyens durant les vacances d’été, “une période souvent marquée par une recrudescence du trafic et de la mobilité entre les différentes régions”, appelant dans ce sens les autorités publiques, les éléments de la police et de la Gendarmerie royale, qui “nous ont habitué à leur mobilisation continue”, à rester à la disposition des citoyens afin qu’il puissent profiter de leur vacance dans les meilleures conditions.

En raison du choix d’un certain nombre de citoyens de passer leurs vacances au bord des plages ou dans des régions internes, et eu égard au surpeuplement et aux embouteillages qui en résultent, le Chef du Gouvernement a exhorté les responsables à prendre les précautions requises avec “la mobilisation qu’ils ont eue l’habitude de démontrer dans les différentes régions de colonies de vacances, qu’elles soient régionales, montagneuses ou forestières”, saluant leurs efforts et leur engagement en vue d’assurer à tous des vacances paisibles. Il a également appelé les autorités locales et régionales dans les différentes zones touristiques à déployer des équipes en rotation et en permanence, et à mettre à disposition un numéro vert pour notamment répondre aux réclamations et plaintes des citoyens, ainsi qu’aux demandes de secours, soulignant par la même “la nécessité d’écouter et de communiquer de manière permanente avec les estivants.

El Othmani a en outre appelé à la vigilance dans les rues, qui connaissent des embouteillages durant les vacances d’été, insistant sur la nécessité de respecter le code de la route.

Il a, par ailleurs, déploré les incidents de noyade qui surviennent au cours de cette période, exhortant les estivants à s’éloigner des plages interdites à la baignade.

