USFP: Lachgar va-t-il briguer un 3ème mandat ? Ce qu’en pense Jawad Chafik (VIDEO)

L’Union socialiste des forces populaires ne compte pas sur une personnalité bien définie (ndlr en tant que premier secrétaire), a assuré Jawad Chafik, membre du Bureau politique du parti de la Rose.

De même que le dirigeant ittihadi a déclaré à Le Site info qu’il est sûr et certain que Driss Lachgar, l’actuel premier secrétaire, ne désire point rempiler et briguer un troisième mandat, voire même un quatrième.

Dans tous les cas, le Congrès national USFPiste se déroulera à Bouznika les 29, 30 et 31 de ce mois de janvier. Que ce soit en présentiel ou à distance, les Ittihadis assurent que l’organisation se fera dans le strict respect des mesures restrictives dues à la pandémie du coronavirus.

L.A.