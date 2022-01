USFP. Jmahri: « La candidature au poste de 1er secrétaire est une grande responsabilité » (VIDEO)

Pour Abdelhamid Jmahri, membre du Bureau politique de l’USFP, « la candidature au poste de premier secrétaire est une grande responsabilité ». Invité de l’émission « Daif khas » (Invité spécial) de Le Site info, Jmahri considère qu’une telle candidature requiert plusieurs conditions et qualités, dont la régularité et le rayonnement.

De même que le parti de la Rose se doit d’avoir des représentants aux quatre coins du Maroc, aux côtés des autres sections et instances. Et de renchérir que la responsabilité politique n’est nullement aisée et qu’elle requiert la lutte pour affronter toutes les difficultés et garantir la continuité, a souligné Abdelhamid Jmahri.

Pour rappel, l’USFP compte organiser son 11ème Congrès national les 29, 30 et 31 janvier courant, de façon présentielle ou distancielle, dans le respect des mesures restrictives dues à la pandémie de la covid-19.

L.A.