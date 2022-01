USFP: Jmahri évoque certaines dissensions internes (VIDEO)

Le membre du Bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires, Abdelhamid Jmahri, évoque, dans cet épisode de « Daïf khas » (Invité spécial ) de Le Site info, certaines données qui ont suivi l’après-9ème Congrès national du parti de la Rose.

Parmi celles-ci, des dissensions intestines vécues par le parti et qui ont été dépassées et vaincues avec grande difficulté. A noter que le parti de Abderrahim Bouabid s’apprête à organiser son prochain congrès à la fin du mois de janvier courant (les 29, 30 et 31), présentiellement ou distanciellement, dans le respect des mesures préventives et sanitaires décrétées par les autorités compétentes et dues à la pandémie de la covid-19.

L.A.