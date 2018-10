USFP: Driss Lachgar veut faire du neuf avec du vieux

C’est demain jeudi, que les secrétaires généraux des partis de la majorité se rencontreront pour examiner et surtout, assainir une situation minée par divers “petits pépins”. Ces ennuis, dont la classe gouvernante se serait volontiers passés, déséquilibrent, voire déciment les dernières miettes de cohésion de ce qui reste de la coalition gouvernementale.

Le premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, qui a mis récemment, lors de la session ordinaire du Conseil National de son parti, l’accent sur le besoin d’une révision et de la réforme du système électoral pour faire face aux ‘’dysfonctionnements’’, n’en démord toujours pas. En d’autres termes, le socialiste veut tout simplement redistribuer les cartes électorales en ‘’individualisant’’ le mode de scrutin des prochaines communales et législatives.

C’est que l’ancien système a coûté fortement en voix à l’USFP, si l’on en juge par les échéances précédentes où le parti du frère ennemi, le PJD lui a raflé la mise un peu partout, là où il croyait régner en maître absolu. Aujourd’hui, le premier secrétaire propose un retour en arrière avec du vieux, pour faire “in”. Driss Lachgar veut tout simplement disperser les voix du PJD qui rappelons-le, concentre sa main mise géographique sur des bastions naguère, majoritairement acquis à la cause de la rose.

Mais pour cela, le socialiste devra d’abord chercher le consentement d’une majorité gouvernementale qui n’a de cesse, de faire feu de tout bois. Pas sûr, qu’elle lui prête son oreille… gauche. Pas sûr non plus, que le parti tenant les rênes du pouvoir qui trouve largement son compte dans le système électoral actuel, veuille lâcher du lest à son corps défendant.

Non, il faudra pour l’USFP faire preuve d’une autre stratégie, plus minutieuse et présenter jeudi autre chose qu’une tentative de plus de déstabilisation de la coalition de l’exécutif. Le tribun qu’est Lachgar est bon dans son art. Là, il ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu et ses camarades du gouvernement n’en ont guère besoin en ce moment.

Mohamed Jaouad Kanabi