USFP: des députés ittihadis de Casa-Settat pour un nouveau mandat de Lachgar

Plusieurs députés du parti de la Rose, Région de Casablanca-Settat, sont pour que Driss Lachgar rempile comme premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP). Ce soutien inconditionnel survient avant l’organisation du Congrès national du parti, qui aura lieu les 28, 29 et 30 janvier courant.

Parmi ses partisans de Lachgar, citons Abdelghani Makhdad, Abdeslam Belkocher, Moulay Mehdi Al Fatmi, Atika Jebrou, Mohamed al Bouâmri, Said Nmili et Abdelilah Haidar: tous ces Ittihadis, dans un communiqué dont Le Site info détient copie, ont exprimé avoir étudié les avancées du parti en vue des préparatifs du 11ème Congrès national, selon les dates précitées. Et ce, conformément aux décisions « de notre Conseil national, ainsi qu’à l’esprit du règlement intérieur du parti et aux lois organiques qui régissent les partis politiques ».

De même qu’après l’adoption à l’unanimité par le Conseil national des projets et préparatifs de la commission préparatoire et ce, suite aussi à l’étude desdits projets par les différentes instances partisanes régionales et provinciales, a précisé le communiqué. « Nous exprimons alors notre entière adhésion en vue du succès du Congrès national, en assumant tous les sacrifices matériels et moraux nécessaires. Comme nous nous devons de respecter toutes les mesures restrictives décrétées par les autorités compétentes, en vue de la protection des Congrès et des congressistes », ont ajouté les signataires du communiqué.

Et de poursuivre qu’ils lancent un appel « au frère et premier secrétaire », Driss Lachgar de briguer un nouveau mandat à la tête du parti afin de tirer avantage des résultats probants réussis par le parti de la Rose. Et ce, dans le parcours électoral des Chambres professionnelles, en passant par les communes et, les Régions et ,aussi,sous l’Hémicycle.

Les signataires du communiqué des Ittihadis de la Région de Casablanca-Settat ont également tenu à saluer la sagesse de Lachgar dans la gestion des candidatures, et le sérieux de son travail dans les préparatifs logistiques, de programmation et de communication, ainsi que ses efforts inlassables dans la mobilisation et le soutien pendant la dernière campagne électorale et sa présence continuelle dans toutes les provinces, aux côtés des candidates et des candidats USFPistes.

Les députées ittihadis ont également réitéré leur soutien inconditionnel et leur confiance en « le frère et premier secrétaire » pour un nouveau mandat afin de parachever le chantier organisationnel interne et pour la préparation des conditions nécessaires afin de remporter les prochaines échéances électorales 2026. « Afin de faire de notre parti une base solide d’alternance sociale, moderne et démocratique et parachever le grand chantier dont Sa Majesté a posé les premiers jalons dans le but de généraliser la protection sociale et la réalisation du développement escompté ».

Larbi Alaoui